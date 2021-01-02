بوغوتا – اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة “أفيانكا” كانت متجهة من مدينة أورلندو الأمريكية إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، لتنفيذ هبوط طارئ بعد اصطدامها بجسم كبير في الهواء.

وحسب صحيفة The Aviation Herald، فإن الطائرة كانت بصدد الهبوط مقتربة من مدرج مطار بوغوتا عندما اصطدمت بجسم بلاستيكي كبير، تشابك مع محركيها وجناحيها والموازنين الأفقيين الأيسر والأيمن لها أيضا.

تمكن الطاقم من الهبوط الآمن على المدرج، وأظهرت مقاطع فيديو سجلها شهود عيان أن الطائرة كلها كانت متشابكة في زينة احتفالات رأس السنة الجديدة. وافترضت وسائل إعلام كولومبية أن الجسم البلاستيكي ربما كان بالونا للألعاب النارية.

واستنكر رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشدة تصرف المحتفلين بالعيد والذي كاد يؤدي إلى تحطم الطائرة.

المصدر: وكالات

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