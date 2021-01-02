لبنان – حذر البطريرك الماروني في لبنان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، من “انهيار كامل” في البلاد، جراء عرقلة تشكيل الحكومة “لأجل حسابات آنية ومستقبلية”.

وقال في عظة قداس رأس السنة في كنيسة “السيدة” في بكركي شمالي بيروت: “لا يحق لأحد أو لأي فريق من الجماعة السياسية، أكانوا معنيين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، أن يعرقلوا تشكيل الحكومة من أجل حسابات ومصالح آنية أو مستقبلية”.

وأضاف: “مضى أكثر من 70 يوما على تكليف تشكيل الحكومة، فيما يسير لبنان سريعا نحو الانهيار الكامل والإفلاس”.

وتابع: “يا لها من مسؤولية تدميرية أقوى وأشمل من تدمير مرفأ بيروت، وهدم نصف العاصمة، والتسبب بمئات الضحايا البريئة وآلاف العائلات المشردة، لأن دمارها يطال الشعب كله وحياة الدولة بكاملها”.

ونوه إلى أنه “من المعيب حقا أن تبدأ السنة الجديدة من دون أن تكون الحكومة مؤلفة ومنكبة على العمل. ومعيب أيضا على المعطلين التعاطي بالشأن اللبناني كأنه حجر من أحجار شطرنج الشرق الأوسط أو الدول الكبرى”.

ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة جديدة منذ أن استقالت حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في الـ4 من أغسطس الذي أودى بحياة العشرات.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون في أكتوبر الماضي سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”

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