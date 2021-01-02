إسرائيل – أطلق الجيش الإسرائيلي ليل امس الجمعة، عددا من القنابل المضيئة في منطقة محاذية للحدود اللبنانية، وسط أجواء من الحذر تحدثت عنها وسائل إعلام إسرائيلية على جبهة إسرائيل الشمالية.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن الجيش الإسرائيلي أطلق في وقت متأخر الجمعة عددا من القنابل المضيئة فوق محلة الكساير عند حدود بلدة ميس الجبل، جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية هدوء حذرا بعد تكرر عمليات التسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم تعليق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي تجري عبر الأمم المتحدة وبرعاية أمريكية حول ترسيم حدود البلدين حتى إشعار آخر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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