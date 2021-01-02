اليمن – وصفت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، مقتل موظفي الصليب الأحمر الدولي في انفجار مطار عدن الأربعاء الماضي، بالعمل الإرهابي.

وشدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في وقت سابق، على أهمية “تكثيف النشاط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الحوثية وإظهار عرقلتها المستمرة لجهود تحقيق السلام في اليمن”، وقال خلال اتصال مرئي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إن “المجتمع الدولي استشعر مدى فظاعة الإجرام الحوثي بعد استهداف مطار عدن”.

يأتي ذلك، غداة إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن على “تويتر” أن 3 من أعضائها، كانوا من بين القتلى في انفجار مطار عدن.

وتعرض مطار عدن الأربعاء الماضي بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أشار إلى “بصمات إيران” في الهجوم.

ونفى الحوثيون أي علاقة لهم بقصف مطار عدن، ودانت الخارجية الإيرانية الهجوم أيضا، محملة التحالف العربي بقيادة السعودية المسؤولية عن “تقويض استقرار اليمن”.

المصدر: عكاظ + سبق

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