السيسي يغرد بعد تفقده عددا من المشاريع في البلاد (صور)

السيسي يغرد بعد تفقده عددا من المشاريع في البلاد (صور)

مصر – أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سعادته لما رآه اليوم من إنجاز وتفان للأيدي العاملة، وذلك خلال تفقده عددا من المشروعات في البلاد.

وكتب السيسي: “تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية”.

وأضاف: “وأسعدني اليوم ما رأيته من إنجاز وتفان للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. حفظ الله مصر وشعبها. تحيا مصر”.

المصدر: اليوم السابع+موقع الرئيس المصري على “فيسبوك”

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