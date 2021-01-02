إنجلترا – حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

سجل لليونايتد الفرنسي أنتوني مارسيال والبرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقتين 40 و61 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف البوركيني بيرتراند تراوري في الدقيقة الـ58 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع فريق “الشياطين الحمر” رصيده إلى 33 نقطة ليصعد إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالشراكة مع ليفربول الذي يتفوق بفارق الأهداف.

في المقابل توقف رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز السادس على جدول الترتيب.

المصدر: RT

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