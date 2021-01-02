ليبيا – قال المحلل العسكري العميد المتقاعد عبد المجيد الكاسح إن الظروف الراهنة تؤسس لعودة الحرب أكثر من إحلال السلام.

الكاسح بيّن في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن سبب ذلك يعود إلى أن المشكلة في ليبيا أمنية بالأساس، بالإضافة إلى رفض جانب التيار الإسلامي وقادة الميليشيات أي حلول سلمية لا تعطيهم التحكم التام في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والاقتصادية والمالية.

وأضاف: “طائرات الشحن التركية أوصلت أنظمة دفاع جوي متطورة، وأنظمة تشويش، ورادارًا”.

وأكد أن عددًا من عناصر الجيش التركي الذين شاركوا في تدريب عناصر الميليشيات يوجدون منذ شهور في عدة معسكرات غرب البلاد، وبعض القواعد الجوية، بحسب قوله.

كما أشار إلى أن موقف قيادة الجيش واضح من هذا التدخل، وأن العسكريين الليبيين يؤكدون في كل تصريحاتهم استعدادهم للمواجهة.

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