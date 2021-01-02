إسبانيا – أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، وكشف عن المدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: “أجريت صباح اليوم عملية ناجحة للاعب فيليب كوتينيو في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى. مدة الغياب تقدر بثلاثة أشهر”.

وتعرض كوتينيو للإصابة خلال مواجهة إيبار ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني الثلاثاء الماضي.

ولم يتمكن النجم البرازيلي، الذي دخل أرضية الملعب في الدقيقة الـ66 بدلا من البوسني ميراليم بيانيتش، من إكمال المباراة بسبب إصابته التي تعرض لها في الوقت المحتسب بدل الضائع من اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

يذكر أن كوتينيو شارك هذا الموسم مع برشلونة في 14 مباراة في مختلف المسابقات وسجل خلالها ثلاثة أهداف وقام بتمريرتين حاسمتين.

المصدر: FCBarcelona/twitter

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