روسيا – تظهر في روسيا سفينة جديدة عاملة بالوسادة الهوائية من طراز “هاسكا” يبلغ وزنها 10 أطنان ويمكن استخدامها طيلة العام في مناطق نائية.

أفاد بذلك الرئيس فلاديمير بوتين أثناء لقائه برئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين وقال:” ظهرت لدينا سفينة تزن 10 أطنان وتعمل بالوسادة الهوائية يمكن استخدامها في أي وقت وفي كل مكان، بما فيه المناطق النائية في روسيا. وتخصص السفينة لنقل الشحنات. ويتوقع أن تظهر عام 2022 سفينة أخرى من هذا النوع تزن 50 طنا”.

وأعرب فلاديمير بوتين عن أمله بالانتهاء السريع من اختبار السفينة الجديدة واستخدام وسيلة النقل هذه في مصلحة المواطنين على الأراضي الروسية الشاسعة كي تصل كل مدينة أو بلدة مهما كانت بعيدة.

وشدد بوتين على ضرورة إنجاز المشروع وقال إنه يفتخر بإنجازات المهندسين الروس.

المصدر: نوفوستي

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