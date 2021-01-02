إنجلترا – تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وتناوب على تسجيل ثلاثية توتنهام، هاري كين من ركلة جزاء والكوري الجنوبي هيونغ مين سون والبلجيكي توبي الديرفيرلد في الدقائق 29 و43 و50 على الترتيب.

وأنهى توتنهام المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الإيرلندي مات دوهيرتي في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وهذا الفوز الأول لتوتنهام بعد تعادلين وخسارتين وتحديدا منذ تغلبه على جاره اللندني أرسنال بهدفين نظيفين في الـ6 من ديسمبر الماضي.

ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المصدر: RT

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