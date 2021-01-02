ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن هناك جهودًا تبذل لتغييب الوعي المجتمعي في ليبيا، يقودها من وصفهم بـ”رجال واستخبارات نظام القذافي والقيادات الشعبية واللصوص والمنتفعون” حسب زعمه.

عبدالعزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد: “من يغلط في حق تركيا في الإعلام يملك فيها عقارات بالملايين، وهناك فيديو لشخص يقول: شعب ليبيا وجيشها وقبائلها لا يرون في التدخل المصري انتهاكًا لسيادة ليبيا ضد المستعمر التركي، هل هذا تاريخ نكتبه ونقابل به أحفادنا؟”.

وتابع: “إصدار أمر قبض بحق الصادق الغرياني هو عار لا يمحوه الزمن جاء نتيجة تغييب العقل المجتمعي بين المواطنين بسبب سياسات الإعلام”.

واستطرد حديثه: “إقترح أن تسمى الوطية قاعدة الشهيد محمد الكيلاني أو السلطان عبد الحميد. حررناها بمساعدة الأتراك عندما كان هؤلاء القاذورات يتغزلون بقتلنا وهدم بيوتنا وتدميرها. قاعدة الوطية نستعد لجعلها أكاديمية للطيران”، وفقًا لحديثه.

كما علق على تصريحات عضو مجلس النواب علي التكبالي التي قال فيها: إن الفاغنر غير موجودين وبأنه يثمن دور مصر بوقوفها لجانب ليبيا، قائلًا: “هذا الشخص تاريخه معفن، يخرج في كل القنوات والإعلام المصري والإماراتي، والمشكلة أن أهل طرابلس اختاروه هو”.

واختتم حديثه متطرقًا لخطاب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، حيث قال: “هو يقول أننا متمسّكون برئاسة الدولة، هل هذا المنطق يبني دولة شيوخ النجع؟ هو يريد أن يلعب على الأتراك”، بحسب قوله.

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