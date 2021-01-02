الصين – توقع تشو تساي نينغ، خبير التنقيب عن النفط والغاز لدى مؤسسة البترول الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، أن يفوق إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إنتاج النفط الخام في عام 2025 تقريبا.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من المؤسسة، وهي أكبر منتج في الصين، تجاوز 130 مليار متر مكعب في 2020، بزيادة 11,6 مليار متر مكعب مقارنة مع العام السابق.

وأضافت أنه للمرة الأولى، يفوق إنتاج الغاز الطبيعي الإنتاج المحلي للمؤسسة من النفط الخام على أساس المكافئ النفطي.

ويرجح تشو، وهو عضو أيضا في الأكاديمية الصينية للعلوم، أن يرتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي وأن يظل إنتاج النفط مستقرا، حسبما نقلته مؤسسة البترول الوطنية.

المصدر: “رويترز”

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