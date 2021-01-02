الولايات المتحدة – قام الأمريكي دانا وايت، رئيس اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA بتسمية أفضل مقاتلي العام لـ2020.

ونشرت قناة The Schmo مقابلة مع وايت على “يوتيوب”، اعترف خلالها أنه من الصعب عليه تسمية مقاتل أثار إعجابه أكثر من الآخرين في العام الماضي.

وأشار الأمريكي وايت إلى أن المقاتل السويدي من أصل شيشاني حمزة شيمايف والأمريكي كيفن هولاند لفتا نظره خلال الفترة الماضية.

ويلقب شيمايف بـ”حبيب الجديد”، حيث حقق ثلاثة انتصارات في 66 يوما، محققا رقما قياسيا في منظمة UFC، فيما حقق هولاند خمسة انتصارات العام الماضي.

المصدر: “لينتا.رو”

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