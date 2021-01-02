راموس يغيب عن صفوف ريال مدريد في مواجهة سيلتا فيغو

راموس يغيب عن صفوف ريال مدريد في مواجهة سيلتا فيغو

إسبانيا – أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة ضيفه سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” السبت.

وشهدت القائمة التي ضمت 23 لاعبا، غياب قائد الفريق الملكي سيرخيو راموس، بسبب شعوره بآلام في المعدة وعدم مشاركته في مران اليوم حسب العديد من التقارير الصحفية.

وجاءت قائمة “الميرينغي” كالآتي:

– في حراسة المرمى: كورتوا، لونين وألتوب.

– في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا وميندي.

– في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أوديغارد وإيسكو.

– في خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس وماريانو.

ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 33 نقطة متأخرا بنقطتين عن المتصدر جاره أتلتيكو، فيما يحتل سيلتا فيغو المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

المصدر: realmadrid/twitter

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