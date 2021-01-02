ليبيا – تساءل رئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات جمال شلوف، قائلًا؛ “سؤال مهم يجب أن يتم الإجابة عليه من قبل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبعض الليبيين، هل من متطلبات (السلام) بين الليبيين أن يقبلوا ويتعايشوا مع الوجود العسكري التركي على أرضنا؟”.

شلوف أضاف في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” بصراحة تامة أصبحنا نشك فعلًا أن هناك من يربط بين السلام بين الليبيين وبين قبول التواجد العسكري التركي على التراب الليبي كأمر واقع”.

وتابع: “بالنسبة للأخوة اللي حيدفع بقصة الفاغنر والروس والجنجويد … إلخ، فياريت يجاوبونا على هذه التساؤلات، هل البرلمان الروسي أو الجنجويدي أو برلمان الواق واق مدد بقاء قواتهم العسكرية في ليبيا؟ وهل صرح وزير الخارجية الروسي أو متحدث باسم أي فصيل أو ميلشيا أجنبية بأنه لا يحق للحكومة الليبية المقبلة أن تطالبهم بالخروج من ليبيا؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد”.