ليبيا – أبدى مسؤول عسكري تابع للقوات المسلحة رفضه التام لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبرًا أنه تدخل غير مسموح به في ليبيا.

المسؤول العسكري الذي لم يتم الكشف عن إسمه قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “نحن دولة ذات سيادة ولها جيش، وقادرون على استعادة الاستقرار بفضل قيادات جيشنا”.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهودًا كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم.

يشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة تقدم بمقترح نشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

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