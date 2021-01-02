الصين – افاد مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في الصين، إنه لا دليل على أن سلالات فيروس كورونا الجديدة ستؤثر في مفعول لقاح مضاد للسلالة الأم من كورونا أجازته الصين أمس للاستخدام العام.

وقال المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها شو وينبو للتلفزيون الرسمي: “ليس هناك ما يدعو للذعر”.

وأضاف: “السلالة المتحورة، بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة، لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب في المرض”.

وقال إنه لم يتم رصد أي تأثير للسلالات على فاعلية التطعيم.

ومنحت الصين ترخيصا للقاح الذي أنتجته وحدة تابعة لشركة “سينوفارم” التي تدعمها الدولة، بعد يوم من أنباء عن رصد أول حالة إصابة بسلالة منتشرة في بريطانيا، لشخص قادم من الخارج.

المصدر: رويترز

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