فلسطين – أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية إسماعيل هنية، وجود مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية.

وقال: “المصالحة حجر الزاوية والركن الأساس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوقنا في الأرض والمقدسات والعودة”.

وأضاف: “نجري اتصالات داخلية وخارجية من أجل إنجاح هذه الجهود والتحركات لاستكمال ما بدأناه من خطوات في حوارنا مع الإخوة في حركة فتح والفصائل الوطنية والإسلامية”.

وتابع: “الخطوات هذه تأتي لإنجاز متطلبات الوحدة عبر إعادة بناء المؤسسات القيادية الفلسطينية سواء منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية على قاعدة الشراكة والتوافقات الوطنية وفق إرادة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة في الداخل والخارج عبر انتخابات حرة ونزيهة”.

وأبدى هنية في وقت سابق، دعم “حماس” لإعادة بناء المرجعيات الفلسطينية ابتداء من منظمة التحرير الفلسطينية.

وسبق أن تمكنت “فتح” و”حماس” في المشاورات التي استضافتها تركيا أواخر سبتمبر من إحراز تقدم ملموس في سبيل إنهاء الانقسام بما يشمل اتفاقا على إجراء انتخابات عامة خلال 6 أشهر.

المصدر: “معا”

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