2020 عام الأوجاع.. الحصاد الاقتصادي من الإغلاق الكبير وحتى الانهيار التاريخي

2020 عام الأوجاع.. الحصاد الاقتصادي من الإغلاق الكبير وحتى الانهيار التاريخي

الولايات المتحدة – شهد العالم في 2020 وباء غير مسبوق في القرن الحادي والعشرين، لكنه شهد أيضا أزمات دولية ومالية واضطرابات اجتماعية، وفيما يلي أبرز أحداث العام الاقتصادية:

الإغلاق العام الكبير بسبب كورونا

تغير العالم بصورة مفاجئة في النصف الأول من 2020، حيث فرضت دول العالم قيودا اجتماعية وأغلقت العديد من الأنشطة الاقتصادية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي ظل ذلك شهدت اقتصادات العالم انخفاضا حادا في الناتج المحلي الإجمالي وسارعت الحكومات لإطلاق إجراءات دعم لمواطنيها وللشركات المتضررة من الجائحة، التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل أقوى من الأزمة المالية في 2008.

ووفقا لتقرير صدر عن البنك الدولي فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% في 2020، وستشهد الاقتصادات المتقدمة انكماش نشاطها الاقتصادي بنسبة 7% في 2020، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.

انهيار تاريخي في أسواق النفط

مع هبوط الطلب العالمي على الخام بسبب أزمة كورونا تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف تسليم شهر مايو، وهوت في 20 أبريل 2020 بأكثر من 306 في المئة ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية.

اتفاق “أوبك+” على تخفيضات غير مسبوقة

بعد فشل تحالف “أوبك+” في الاتفاق بمارس 2020، شهدت أسواق النفط في الربع الثاني تقلبات حادة مع انخفاض الطلب على الطاقة وامتلاء مرافق تخزين النفط إلى أقصى حد، ما استوجب تدخل الدول المنتجة للخام لدعم الأسواق ليظهر اتفاق “أوبك+” الجديد، الذي نص على تخفيضات إنتاج غير مسبوقة.

إجراءات تحفيز لدعم المتضررين من كورونا

سارعت الحكومات لاتخاذ تدابير مالية لدعم المتضررين من الجائحة، ووفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي فإن التدابير وصلت قيمتها إلى 20 تريليون دولار على تخفيف التأثيرات السيئة التي تعرضت لها الشركات والعمال.

وخصصت الحكومة الروسية 4.6 تريليون روبل لدعم المواطنين والقطاعات الصناعية، منها 1 تريليون روبل وجهت كدعم مباشر للصناعات وأكثر من 830 مليار روبل ذهبت كدعم مباشر للمواطنين.

“البيتكوين” يحلق!

ارتفعت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم البيتكوين خلال 2020 بشكل ملحوظ حيث صعدت من مستوى 7200 دولار، والذي سجلته مطلع يناير الماضي ليتم تداولها في الوقت الراهن (24 ديسمبر 2020) عند مستوى 23000 دولار.

الروبل الرقمي!

أطلق البنك المركزي الروسي في 2020 مشروعا لإصدار عملة رقمية خاصة به “الروبل الرقمي”، وأشار إلى أن الإصدار التجريبي من الممكن أن يتم في نهاية 2021.

المصدر: RT

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