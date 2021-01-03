إصابة لاعب بكورونا تتسبب في انسحاب جميع اللاعبين اليابانيين من بطولتين

إصابة لاعب بكورونا تتسبب في انسحاب جميع اللاعبين اليابانيين من بطولتين

تايلاند – أفاد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة الأحد إن المصنف الأول عالميا كينتو موموتا أصيب بفيروس كورونا ما تسبب في انسحاب جميع اللاعبين اليابانيين من بطولتين مقررتين في تايلاند خلال يناير.

وكان موموتا البالغ 26 عاما يخطط للعودة للبطولات الدولية في بانكوك هذا الشهر بعد غياب استمر نحو عام كامل في أعقاب تعرضه لحادث سير أصيب خلاله بجروح خطيرة.

وأضاف الاتحاد الدولي: “تجمع موموتا مع بقية لاعبي المنتخب الياباني.. في المركز الوطني للتدريب في كيتا بطوكيو في الثاني من يناير”.

وتابع: “وبناء على ذلك قرر الاتحاد الياباني للريشة الطائرة سحب جميع لاعبيه المنافسين في الفردي والزوجي من بطولتي تايلاند المفتوحتين (المقررتين في 12-17 و19-24 يناير)”.

المصدر: “رويترز”

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