إسبانيا – نشرت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الكتالونية، نتيجة استفتاء قامت به بين أعضاء نادي برشلونة الإسباني حول مستقبل قائد وهداف الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي البالغ 33 عاما.

وأظهر الاستفتاء انقساما واضحا بين جماهير برشلونة حول مصير ميسي خلال الموسم المقبل، حيث أن 52.2% أجابوا بنعم عن سؤال “هل النادي بحاجة لبذل المزيد من الجهد لإبقاء ميسي في الموسم المقبل؟”.

وأوضحت الصحيفة أن من صوتوا بنعم انقسموا إلى 14.5% قالوا نعم لبقاء ميسي بأي ثمن، و37.7% يوافقون على استمرار النجم الأرجنتيني بشرط أن يوافق على خفض راتبه.

في المقابل، صوت 46.8% بـ”لا”، على أن النادي ليس بحاجة لبذل المزيد من الجهد للإبقاء على ميسي، منهم 33.6% يرون أنه لا يجب بذل أي جهد طالما أن رغبة ميسي هي الرحيل، فيما يرى 13.2% منهم أنه لا يجب بذل أي جهد بشكل عام لتسهيل عملية التجديد.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الـ30 من يونيو المقبل، وحاول النجم الأرجنتيني مغادرة “الكامب نو” الصيف الماضي، لكن الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفضت رحيله إلا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 700 مليون يورو.

وأكد ميسي في مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرا، أنه لن يرحل عن صفوف النادي الكتالوني حاليا، وسيتخذ قراره بنهاية الموسم، سواء بالرحيل أو البقاء.

المصدر: mundodeportivo.com

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