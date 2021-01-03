ليبيا – أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في بيان لها أمس السبت عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وليامز أعربت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.

وأضافت أن البعثة تلقت 28 ترشيحًا وتزكية من الملتقى، مشيدة بالحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.

وأشارت إلى أنها قررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18؛ من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق، بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية، وتماشيًا مع مبدأ الشمولية الذي يمثل صلب مبادئ ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأردفت أن ولاية اللجنة الاستشارية ستكون محددة زمنيًا بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسة مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

وليامز جددت في ختام بيانها تأكيدها على أن موعد الانتخابات الوطنية في الـ 24من شهر ديسمبر لعام 2021 أمرًا ثابتًا بالنسبة للبعثة الأممية، وهو مبدأ إرشادي وهدف لايمكن التخلي عنه.

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