ليبيا – قال الأكاديمي والباحث السياسي الليبي فوزي الحداد إن أحد خيارات البعثة الأممية للتغلب على خلافات أعضاء اللجنة الاستشارية، كان دعوة الملتقى لتشكيل لجنة قانونية مكونة من 15 عضوًا يختارونها بأنفسهم، وتستمر في العمل أسبوعين حتى تحل إشكال طريقة اختيار السلطة التنفيذية لهذه المرحلة الانتقالية.

الحداد وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت أوضح أن هناك تحديًا آخر يواجه البعثة الأممية، يتمثل في البند الخاص بخروج القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، حيث تنتهي هذه المدة خلال 20 يومًا من الآن، ما سيضع البعثة الأممية في مأزق.

وحول تحفظ الجيش على وجود مراقبين دوليين، قال الباحث السياسي إن هناك خلطًا دوليًا، لأن الأمين العام للأمم المتحدة ذكر أن هناك قوات دولية ستكون في المنطقة المنزوعة السلاح، لكن اتفاق جنيف تحدث عن مراقبين لوقف إطلاق النار وليس قوات مسلحة أممية، وهذا ما استدعى التوضيح.

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