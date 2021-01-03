مصر – كشف عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق تفاصيل رئاسته لنادي “ليوا إف سي” الإماراتي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في الإمارات.

وقال الحضري البالغ 47 عاما في تصريحات خاصة لموقع “مصر تايمز”: “هذا النادي الإماراتي ضمن أندية دوري القسم الثاني بدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف الحارس الملقب بـ”السد العالي”: ” لست شريكا أو مالكا لنادي “ليوا إف سي”، وإنما أتولى رئاسته من الناحية الإدارية فقط، وأقوم بمباشرة عملي مع النادي الإماراتي عن طريق الهاتف وخلال وجودي فى مصر، دون الإقامة فى الإمارات”.

وأتم الحضري تصريحاته بالقول: “مهمتي مع نادي ليوا إف سي تتلخص في إدارة شؤون الفريق، وتوفير اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز الفني، وكذلك تنسيق إقامة المعسكرات، ومتابعة متطلبات الجهاز الفني، سأسافر فقط مرة كل شهرين”.

المصدر: masrtimes.com

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