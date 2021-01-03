الخرطوم – أعلن السودان، امس تطبيق تعرفة جديدة لشراء الكهرباء بزيادة 433 بالمئة، لكل القطاعات، السكني والتجاري والزراعي والحكومي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية السودانية، فإنه وفقا للأسعار الجديدة، ستبلغ تعرفة الكيلوواط لأول 100 كيلو للقطاع السكني، 0.80 جنيه (0.014 دولار أمريكي).

وأوضح البيان أنه النظام الجديد يطبق ارتفاع قيمة تعرفة شراء الكهرباء تصاعديا مع زيادة الاستهلاك.

فيما ستبلغ تعرفة الكهرباء للمرحلة الثانية من الاستهلاك السكني (101- 200) كيلو واط، جنيها سودانيا واحدا للكيلو واط.

وترتفع التعرفة بقيمة 0.20 جنيه مع كل زيادة 100 كيلوواط الاستهلاك بعد 2001 كيلوواط.

وكان يعرف السودان بأنه يأتي في طليعة الدول الأرخص عالميا بتعرفة الكهرباء، وفق مواقع مختصة في تتبع أسعار الطاقة حول العالم.

فيما تم تعيين تعرفات بقيم أخرى لبقية القطاعات.

ويعاني السودان نقصاً في إنتاج الطاقة الكهربائية، ينعكس سلبا في استمرار التيار الكهربائي في جميع القطاعات بما يجعل الحكومة تعتمد برنامج سنوي لقطع الكهرباء.

وتبلغ حاجة السودان الاستهلاكية من الكهرباء 3020 ميغاواط، ينتج منها 2220 ميغاواط محليا، وفقا لاحصائيات حكومية.

وبحسب بيانات الحكومة، يستورد السودان 200 ميغاواط من إثيوبيا و78 ميغاواط عبر الربط الكهربائي مع مصر، ليبقى العجز بحدود 522 ميغاواط.

(الدولار يساوي 55.25 جنيه سوداني بالسعر الرسمي)

الأناضول

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