ليبيا – قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن الشعب الليبي ينتظر الانتخابات الرئاسية والنيابية ويتوق لها؛ لأنها ستنهي مرحلة من العبث والفوضوية في الشرعية السياسية، وتضع حدًا للانقسام في البلاد.

الفلاح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد رأى أن هناك أطرافًا في المشهد السياسي تطيل عمر الأزمة وتضع العراقيل لإفشالها؛ لأنها تعلم أن هذه الانتخابات سوف تقصيها من المشهد العام، بطريقة حضارية وديموقراطية.

وأشار إلى أن الانتخابات تحتاج لأرضية دستورية وقانونية، وهو ما لا يتوفر حتى الآن وقال بهذا الخصوص: “لا نريد انتخابات دون دستور أو أرضية قانونية، وذلك لقطع الطريق على المشككين في نزاهتها ومدى صحتها”.

وأضاف: “هناك أطراف مستفيدة كثيرًا من المشهد الحالي، بما يعتريه من انقسام وفوضى، وهي نفسها التي انقلبت على انتخابات مجلس النواب في عام 2014 بعد خسارتها، ويتوقع أن تعرقل كل شيء يؤدي إلى هذا الاستحقاق”.

وانتهى الفلاح بالحديث عن مخاوف مما اعتبره عدم جدية المجتمع الدولي تجاه الاستحقاق الانتخابي، مرجعًا ذلك إلى أن كل مخرجات المؤتمرات الدولية السابقة كانت تشدد على موعد إجراء الانتخابات، وإعداد قاعدة دستورية تنهي المراحل الانتقالية، لكن عندما يقترب الموعد الذي نصّت عليه مخرجات هذه المؤتمرات تُعطّل من خلال إقامة مؤتمر آخر، يمدد المرحلة الانتقالية.

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