روسيا – أفاد مكتب التوزيع المركزي لمجمع الوقود والطاقة الروسي، إن إنتاج النفط والغاز انخفض في روسيا في عام 2020 بنسبة 8.6٪ ، ووصل إلى 512.68 مليون طن على أساس سنوي.

وذكر المكتب، أن هذا هو الرقم القياسي الأدنى، خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف المكتب، في بيانه، أن الإنتاج تراجع في ديسمبر بنسبة 11.1٪ ، ووصل إلى 42.5 مليون طن.

قبل عام، حطمت روسيا الرقم القياسي للإنتاج في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، حيث أنتجت 568 مليون طن من النفط والمكثفات سنويا. في عام 2020 شهدت سوق النفط صدمة انخفاض الطلب، وسط انتشار وباء كوفيد-19، وكان هناك فائض كبير في النفط المعروض في السوق.

ولاستعادة الوضع في السوق، وافقت دول “أوبك +” بمشاركة روسيا، التي تمثل 40٪ من إنتاج النفط العالمي، على خفض الإنتاج بشكل منظم بنحو 10 ملايين برميل يوميا. وتم فرض أكبر حصص التخفيض، على روسيا والمملكة العربية السعودية.

نتيجة لذلك، انخفض إنتاج النفط في روسيا تقريبا إلى المستوى الذي كان عليه قبل 10 سنوات: في عام 2010 بلغ 512.3 مليون طن.

المصدر: تاس

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