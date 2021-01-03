السعودية – انطلقت اليوم الأحد النسخة الـ43 لرالي داكار أشهر الراليات الصحراوية الذي تستضيفه السعودية للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة بين 3 و15 يناير الجاري.

ويتضمن التنافس هذا العام على ست فئات، هي السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة، والشاحنات، إضافة إلى الفئة الجديدة “داكار كلاسيك” التي تشارك للمرة الأولى في الرالي.

ويبلغ عدد المركبات المشاركة التي تجاوزت الفحوص التقنية في الفئات الست 286 مركبة، منهم 101 متسابق في فئة الدراجات النارية، و 16 في الدراجات النارية الرباعية، و 64 في فئة السيارات، فضلا عن 61 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، و 44 في فئة الشاحنات و 23 في فئة “داكار كلاسيك”.

ويستمر الرالي 13 يوما بمسافة تزيد على 7600 كم، وسط مشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم.

المصدر: سبق + gaps.dakar.com

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