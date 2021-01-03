ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المصري أيمن محسب أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تسوية الأزمات الذي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال السنوات الماضية التدخل لحل العديد من القضايا العربية التي إعادة الاستقرار للمنطقة.

محسب وفي بيان له نقله موقع “البوابة نيوز” المصري أمس السبت أوضح أن جهود مصر تهدف إلى السعي لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملف القضية الليبية والتعامل معه بحكمة، كان الهدف الأساسي منه حماية الأمن القومي العربي وترسخ أسس السلام، والحفاظ على المقدرات الليبية في مواجهة الأطماع التركية.

وطالب محسب المجتمع الدولي بدعم الجهود المصرية في ليبيا لتحقيق الهدف الرئيس وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد وفي مقدمتها القوات التركية والمرتزقة.

Share and Enjoy ! 0 Shares