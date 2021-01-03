ليبيا – قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن الجزائر تشترك بحدود طويلة مع ليبيا وتسعى لحل أزمتها سلميا، مشيرًا إلى رفع وتيرة النشاط الدبلوماسي مع عودة الرئيس من رحلته العلاجية.

بوقادوم في تصريح للصحفيين على هامش تخرج الدفعة الـ49 للمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر العاصمة أمس السبت بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، أشار إلى أن الجزائر تدعو للسلام وتعمل على إحلال السلام في جوارها، وحل كل النزاعات الموجودة، سواء في ليبيا أو مالي.

وأضاف: “إن عددًا من المسائل تستحق حضور الرئيس، وبعودته سترتفع الوتيرة لمجابهة جميع التحديات التي تواجهها الجزائر اليوم”.

وشدد وزير الشؤون الخارجية الجزائري على أنه لا يوجد أي تصريح من مسؤول أجنبي يمكن أن يسيء للجزائر بأي طريقة كانت، مضيفًا أن الجزائر دولة قوية ولها تاريخ نضالي كبير ضد الاستعمار ولديها جيش قوي وإدارة قوية ولا ينبغي الخوف من التحديات”، مختتماً بالقول: “إن هذا لا يعني التقليص من حجم التحديات، لكن لا ينبغي الخوف منها”.

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