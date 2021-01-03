ليبيا – قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة إن قرار المجلس الرئاسي رقم (962) لعام 2020 بشأن اعتبار السبت يوم دراسة وعمل عادي هدفه مساعدة الوزارة في تنفيذ خطتها الاحترازية، بشأن انتظام الطلاب والتلاميذ داخل مدارسهم بنظام التباعد، والقدرة على تنفيذ الخطة الدراسية التي اعتمدت على ضرورة تواجد الطلاب ثلاتة أيام في الأسبوع داخل فصولهم.

جمعة أوضح عبر المكتب الإعلامي للوزارة أن وزير التعليم أصدر تعليماته بضرورة التنسيق مع وزارتي المالية والعمل لوضع تصور مالي وقانوني للعاملين يوم العطلة، وكذلك ضرورة تشكيل لجنة فنية داخل الوزارة تتولى تحديد المستهدفين من الإداريين والفنيين بالوجود داخل المؤسسات التعليمية، ومراقبات التعليم، ليتم تحديد المعاملة المالية بالخصوص.

وأكد الوكيل أن اعتبار السبت يوم دراسة عادي اقتضته ظروف مختلفة لا تخفى على الجميع، مشددًا على أن الوزارة ستعمل على ضمان حقوق العاملين ماديًا بعد تنظيم الإجراءات الإدارية بالخصوص.

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