ليبيا – أفاد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي بانتهاء موعد تقديم الطلبات للانضمام للجنة الاستشارية المقترحة من البعثة الأممية.

حويلي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن آلية اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية تتم بحصول المترشح على تزكية 3 أعضاء من ملتقى الحوار فقط؛ بهدف تقديم المشورة للملتقى لتجاوز مشكلة آلية اختيار شاغلي مناصب السلطة التنفيذية القادمة.

وأضاف حويلي أن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعها اليوم الأحد عبر تطبيق الزووم؛ لمناقشة مقترحات أعضائها بخصوص الاستحقاق الدستوري.

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