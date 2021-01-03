الصين – دارت مشاجرة بين رجلين آليين في مكتبة بالصين، ما أثار ضحك الحضور، واحتدم الجدل بين الروبوتين “توتو” و”وانجباو”، اللذين يقدمان المعلومات لزوار المكتبة.

وأظهر مقطع مدته 42 ثانية صور الروبوت “وانجباو” يحاول مصالحة “توتو” من خلال مطالبته بعدم الشجار معه، حيث رفض الروبوت “توتو” المصالحة ووصف “وانجباو” بالمزاجي، ما أغضب هذا الأخير ورفض النظر إليه.

هذه اللقطات دفعت رواد تطبيق “سينا ويبو” الصيني الشهير إلى التفاعل، وقال أحد المتابعين مازحا: “حسم راتبهما هو الحل الأمثل للجدل خلال ساعات العمل، ولعدم معاودتهما مثل هذه الأفعال”.

في حين قال متابع آخر: “الروبوتات أصبحت ذكية بما يكفي حتى تتجادل بهذه الطريقة فيما بينها”.

المصدر: وسائل إعلام

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