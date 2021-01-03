إنجلترا – أكد بيب غوارديولا إنه استفاد كثيرا من تجاربه السابقة في عالم التدريب وهو ما انعكس إيجابيا على مهمته الحالية مع مانشستر سيتي وربما يمدد مسيرته في هذا المجال لمدة أطول مما توقع.

وعبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت قال غوارديولا الذي مدد تعاقده مع فريقه الحالي لمدة عامين في نوفمبر الماضي: “بالطبع أنا في وضع أفضل الآن. بالتأكيد الخبرة لها تأثير إيجابي خاصة بالنسبة لي وبطريقة تعاملي مع عملي”.

وتحول غوارديولا وهو إسباني إلى مجال التدريب في 2008 وأمضى أطول فترة مع سيتي وهي خمسة أعوام خلال هذه المسيرة.

وأضاف غوارديولا: “في الماضي كنت أفكر في الاعتزال قريبا. الآن ربما أفكر في تمديد مسيرتي”.

وتولى لاعب الوسط السابق تدريب فريقه السابق برشلونة ما بين 2008 و2012 ثم درب بايرن ميونيخ الألماني لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يقود سيتي للفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مرتين وبثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد توليه المهمة في 2016.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 26 نقطة من 14 مباراة متخلفا بسبع نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب 16 مباراة.

المصدر: “رويترز”

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