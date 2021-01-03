فلسطين – أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة امس تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما قررت الحكومة الاستمرار بإغلاق الضفة الغربية.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن “قطاع غزة سجل 704 إصابات جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة”.

وأضافت: “إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 119، منهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي”.

من جهتها، قررت الحكومة الفلسطينية استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم الملحم: “تمنع الحركة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، كما تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين”.

وأضاف: “تشمل القرارات أيضا منع إقامة الأعراس والحفلات وبيوت العزاء والمهرجانات والتجمعات بكافة أشكالها”.

وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 157897، تعافى منها 136383 وتوفي 1572 شخص.

المصدر: “رويترز”

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