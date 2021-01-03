ليبيا – قال المسؤول الإعلامي للجنة العلمية الاستشارية لمُكافحة فيروس كورونا محمد الرابطي إن اللجنة العلمية الاستشارية وفرت المُستحقات المالية للكوادر الطبية بمراكز العزل، الذين طالبوا بصرف مستحقاتهم وأحيلت للجهات المُختصة.

الرابطي في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت، أوضح أن التأخير في صرف المرتبات كان بسبب الجهات المُختصة والمسؤولة عن الميزانيات، لافتًا بأن اللجنة العلمية الاستشارية وفرت المعدات الطبية وأجهزة الحماية الشخصية لكل من تقدم بطلب، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأضاف أن اللجنة تعمل في الفترة الأخيرة على تجهيز كافة مراكز العزل وزيادة السعة الاستيعابية، ضمن خطة شهري ديسمبر ونوفمبر الماضيين.

وتابع الرابطي: “إننا سنستلم اللقاح المُضاد لفيروس كورونا في الربع الأول من السنة، بالتعاون مع اليونيسف لنقل اللقاح بطريقة آمنة ولضمان فعاليته”.

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