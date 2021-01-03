ليبيا – أكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين أن قيمة العملة تكمن في قوتها الشرائية وستحتاج الدولة إلى كمية أكبر من النقود السائلة عندما ترفع سعر الصرف، وسيكون لهذا الرفع تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي ويدفع باتجاه الركود.

أبو لسين وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس السبت أوضح أنه لا معنى اقتصاديًا أبدًا لتوحيد السعر في السوق الموازي مع السعر الرسمي؛ لأن في السوق الموازي لاعبين كبارًا هم أصحاب رؤوس الأموال، وليس ثمة من سيشتري العملة بسعر 4.5 دنانير ويبيعها بالسعر نفسه.

ورأى أنه خلافًا لهذا السعر لا يمكن الوصول إلى حالة التوازن، وسيظل الاقتصاد في حالة ركود فيما تحتاج ليبيا إلى العملة الصعبة لسداد فاتورة الواردات السنوية التي تبلغ 30 مليار دولار؛ إذ حتى المنتجات الأساسية،كالحليب والمياه المعدنية والخضروات مستوردة من أوروبا وتونس وتركيا في ظل ضآلة الإنتاج محليًا.

Share and Enjoy ! 0 Shares