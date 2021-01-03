ليبيا – اعتبر المستشار المصرفي نوري بريون أن تعديل سعر الصرف إجراء موجع جدًا لغالبية الشعب؛ خاصة بعدما فقد الناس كل الدعم الذي تقدمه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، متسائلًا “عما إذا كان الإجراء الخاطئ المتمثل بزيادة سعر صرف الدولار سيفاقم معاناة الليبيين والمقيمين على السواء؟”.

بريون وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس السبت أوضح أن الإجراء الاقتصادي الصحيح يكمن في أن يكون سعر الصرف الفعلي قريبًا من السعر الرسمي، بما يحافظ على القوة الشرائية للدينار ومستوى معيشة الفقراء.

ودعا إلى ضرورة إنشاء الحكومة مجلسًا أعلى للتنمية الاقتصادية دوره دراسة وتحليل جميع تشوهات الاقتصاد؛ تمهيدًا لوضع خطة معالجة ملائمة لها، عبر إرساء سياسات مالية وتجارية مُحفزة للتنمية مع المحافظة على استقرار سعر الصرف.

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