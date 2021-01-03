إنجلترا – أثنى جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، على فريقه عقب الفوز أمام ليدز يونايتد، 3-0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عند سؤاله عن تسجيل هيونغ مين سون لـ100 هدف مع توتنهام: “أنا سعيد لتسجيله 100 هدف وكونه هداف البريميرليغ بدون تسجيل ركلات جزاء، كما تعلم البعض يسجل 10 أهداف من ركلات جزاء وأنا لا أتحدث عن هاري كين بالمناسبة”.

في إشارة من مورينيو إلى متصدر قائمة الهدافين نجم ليفربول محمد صلاح برصيد 13 هدفا (منها 5 ركلات جزاء).

وحول فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، أشاد المدرب البرتغالي بأستون فيلا بقوله: “أستون فيلا هو فريقي المفضل في الدوري الإنجليزي حاليا، أستمتع بمشاهدة الفريق، لديهم لاعبون جيدون ومدرب جيد أيضا”.

ويحتل نجم توتنهام هيونج مين سون وصافة هدافي البريميرليغ بـ12 هدفا (بدون ركلات جزاء)، ويأتي ثالثا برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد برصيد (11 هدفا منها 5 ركلات جزاء).

المصدر: “وكالات”

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