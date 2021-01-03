إسبانيا – ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا في مباراة فريقه برشلونة أمام هويسكا اليوم الأحد على ملعب “ألكوراز” ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبمباراة اليوم سيصل ليونيل ميسي إلى مباراته الرسمية رقم 750 بقميص برشلونة في جميع المنافسات، وبفارق 16 مباراة فقط عن زميله السابق تشافي هيرنانديز.

كما ستكون مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني بقميص برشلونة، بذلك سيصبح ثالث أكثر لاعب مشاركة في الليغا، بعد تشافي (505 مباريات) والحارس أندوني زوبيزاريتا (622 مباراة).

وعاد الأرجنتيني إلى قائمة الفريق الكتالوني التي ستخوض مواجهة هويسكا بعد غيابه عن مباراة إيبار السابقة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

واستطاع ميسي تسجيل 644 هدفا طوال مشاركاته بقميص البرسا، ليصبح بذلك أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في ناد بتاريخ كرة القدم، متفوقا على الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي وقع على 643 هدفا.

ويسعى ميسي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم كونها أول مشاركة له في ملعب هويسكا.

ويحتل برشلونة المركز السادس في لائحة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، مع مباراتين أقل.

المصدر: صحيفة “آس” الإسبانية

Share and Enjoy ! 0 Shares