إسبانيا – ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عامل سابق في شركة “مرسيدس بنز” عقب قيادته جرافة مسروقة حطم بها 50 سيارة قدرت قيمتها بـ5 ملايين جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلا عن تقرير للشرطة المحلية، أن “العامل (38 عاما) قاد جرافة سرقها من موقع بناء لمسافة أكثر من 25 كيلومترا ناحية المنطقة الصناعية في فيكتوريا عاصمة إقليم الباسك شمالي إسبانيا”.

وقالت: “المتهم عمل في موقع مرسيدس بنز بين عامي 2016 و2017”.

وأشارت إلى أن أحد حراس الأمن اضطر إلى إطلاق رصاص تحذيري في الهواء لحمل الرجل على وقف “هجومه” لحين وصول الشرطة.

ونوهت الشرطة إلى أن الحادث عبارة عن “هجوم انتقامي متعلق بالعمل”.

وقال متحدث باسم الشرطة في إرزاينتزا، إن “هناك حوالي 50 مركبة معطوبة” فيما التقارير المحلية تشير إلى “69 مركبة”.

وتشير المصادر المحلية إلى أن من بين السيارات المتضررة “سيارة مرسيدس-بنز” الفئة الخامسة، التي تبلغ قيمتها حوالي 90 ألف جنيه إسترليني وسيارة “eVitos” الجديدة.

المصدر: “ديلي ميل”

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