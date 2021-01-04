روسيا – تقدم الإيراني سردار أزمون مهاجم زينيت بطرسبورغ الروسي على الإسباني أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني، في استفتاء “أفضل لاعب كرة قدم في آسيا” وفقا لقناة Fox Sports Asia.

وتصدر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قائمة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا، برصيد 286 نقطة، متقدما بفارق كبير جدا عن وصيفه سردار أزمون الذي حصل على 89 نقطة.

بينما اكتفى أسطورة برشلونة الإسباني أندرياس إنييستا بالمركز الرابع، برصيد 44 نقطة.

وأحرز هيونغ مين سون (28 عاما)، الذي حصل على المركز الأول للمرة السادسة في آخر سبع سنوات، 11 هدفا في الموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة، بينما سجل في الموسم الجاري (2020-2021) 12 هدفا خلال 16 مباراة، وصنع 5 أهداف.

بينما سجل سردار أزمون (26 عاما)، 11 هدفا خلال 16 مباراة في الموسم الحالي للدوري الروسي الممتاز، وصنع هدفين.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares