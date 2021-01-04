ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني سير عمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

الاجتماع ضم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار عبدالكريم الحضيري، وأعضاء مجلس الإدارة بالهيئة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الثني لعمل المؤسسات والهيئات والمصالح العامة وتقييم أدائها، بما يكفل تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه.

وناقش الاجتماع أبرز المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الهيئة وسبل حلها بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها، وتتمثل أبرز المشاكل التي تواجهها الهيئة في عدم وجود مقر دائم لها، إضافة إلى المشاكل المالية والإدارية وكيفية التغلب عليها.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة استعدادهم التام لتفعيل دور الهيئه العامة للمناطق الصناعية لتكون رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني.

وأصدر الثني تعليماته للجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم للهيئة لتمكينها من تنفيذ المهام المناطه بها، مشددًا على ضرورة توفير مقر دائم للهيئة، لا سيما وأن الهيئه أنشئت منذ العام 2006 بقرار من اللجنه الشعبية العامة (سابقًا) ومقرها بنغازي، وبالتالي أصبح من الضروري توفير مقر دائم وملائم لعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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