ليبيا – أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأحد عن مواصلة التدريب العسكري لعناصر حكومة الوفاق، في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية بين أنقرة والوفاق، بالمخالفة للقرارات الأممية ومخرجات مؤتمر برلين ومحادثات جنيف بعدم تسليح الفرقاء الليبيين.

وزارة الدفاع التركية أفادت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقله موقع “تركيا الآن” بأن القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق تلقّت تدريبات على الدفاع تحت الماء.

وأشار موقع “تركيا الآن” إلى أن هذه التدريبات مخالفة للقرار الذي توصلت له محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي الليبية، ووقف عمليات تدريب أطراف النزاع في الداخل الليبي، وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها أنقرة القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، فسبق أن خالفت مخرجات مؤتمر برلين، الذي يقضي بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا.

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