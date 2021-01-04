ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن وفدًا من رجال الأعمال الليبيين سيزور مصر خلال فبراير المقبل؛ لبحث عدة أمور مهمة مع نظرائهم وعدد من مسؤولي الوزارات فيها.

الرعيض أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن باب الدعوى مفتوح لكافة رجال الأعمال للمشاركة؛ بغية تسهيل التعاون الليبي المصري في عدة جوانب.

ولفت إلى أن الزيارة تشمل الجلوس مع عدد من المسؤولين؛ لتذليل الصعوبات بين البلدين فيما يخص التعاون الاقتصادي والتجاري.

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