ليبيا – قال الناطق باسم المركز الإعلامي لـ”عملية البنيان المرصوص” التابعة للرئاسي أحمد الروياتي إن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي هو خطوة تبتغي بها البعثة الأممية قطع شوط في اتجاه السلطة التنفيذية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات هذا العام.

الروياتي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أشار إلى أن الشواهد كلها تقول بنجاح هذه الخطوة، خاصة بعد خروج العامل الدولي من المعادلة، إلى أن حالة الاحتراب لن تعود مرة أخرى حتى مع فشل عمل اللجنة الحالية؛ لأن الخلاف يدور فقط حول نسب التمثيل، ومن ثم ففشلها سيعطل أجندات الأزمنة فقط.

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