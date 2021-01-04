النرويج – افادت قناة NRK التلفزيونية، إن رجال الإنقاذ عثروا على سبع جثث في موقع الانهيار الأرضي في بلدة أسك، على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة النرويجية أوسلو.

وأضافت: “تم العثور على سبع جثث في منطقة الانهيار الأرضي في غيردروم. وتم تحديد هويات 5 منهم. ومن بين الذين تم التعرف على جثثهم، هناك أب وابنته البالغة من العمر عامين. أما والدتها الحامل، فلا تزال في عداد المفقودين”. وذكرت القناة، أنه تم اعتبار 3 أشخاص، في عداد المفقودين.

وذكرت القناة، أنه تم تعليق عمليات البحث في الصباح الباكر، للسماح للكلاب بالتمييز بشكل أفضل الروائح في المنطقة.

قبل ذلك، أصدرت الشرطة قوائم بأسماء المفقودين – ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر عامين اختفت مع والديها – ومن المعروف أن والدتها كانت حاملا بطفل آخر. كما توجد في القائمة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما اختفت مع والدتها.

وقع الانهيار الأرضي الضخم، ليلة الأربعاء 30 ديسمبر، في بلدة أسك الصغيرة ، أسفر عن تدمير أكثر من عشرة منازل، وفقدان الاتصال بعشرة أشخاص. وتستمر عملية البحث لليوم السادس ويقوم رجال الإنقاذ بتوسيع منطقة البحث.

المصدر: نوفوستي

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