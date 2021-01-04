ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والصناعة السابق بحكومة الوفاق علي العيساوي أمس الأحد على أن انعدام الثقة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بطرابلس يؤثر سلبيًا على السوق والاقتصاد بشكل عام.

العيساوي لفت في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن انعدام الثقة بين الحكومة والمركزي والصراع وعدم التعاون بينهما له نتائج سلبية خطيرة على السوق، بالإضافة إلى أنه يزعزع الثقة في الاقتصاد.

وشدد العيساوي على أن الصراع المستمر بين المؤسسات والحكومة يضر المواطن في نهاية المطاف.

يشار إلى أن العيساوي قد أثار الكثير من الجدل بالمنطقة الشرقية قبل إيقافه كوزير إقتصاد الوفاق وتكليف بومطاري على خلفية مطالبة قبيلة العبيدات بالتحقيق معه بشأن جريمة إغتيال رئيس أركان الجيش السابق اللواء عبدالفتاح يونس من قبل الجماعات الارهابية ، كما تطالب المؤسسة العسكرية بالتحقيق في هذه الجريمة المرتبطة بالعيساوي الذي أصدر أمر استدعاء اللواء يونس قبل إغتياله.