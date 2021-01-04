ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” لإرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد وصف مقترح “غوتيريش” القاضي بإرسال مراقبين جدد إلى ليبيا للإشراف على وقف إطلاق النار بالخطوة الملموسة الأولى على الأرض استجابة للتقارير الدولية التي أظهرت انتهاك تركيا المتكرر لحظر توريد السلاح إلى البلاد.

ونقل التقرير عن مسؤولين أممين تأكيدهم أن ليبيا في سباق مع الزمن لتحقيق تقدم ملموس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجنب انهيار محتمل لوقف إطلاق النار مختتما بالإشارة إلى عزم لجنة “5+5” بحث مقترح الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعها المقبل والاتفاق على جنسيات المراقبين وطبيعة عملهم.

ترجمة المرصد – خاص

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