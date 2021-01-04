ليبيا – أبدى رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة “النهضة” الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التونسية راشد الغنوشي تطلعه لأن يقود حل الأزمة الليبية إلى شراكة اقتصادية بين تونس وليبيا وقطر مستقبلًا.

الغنوشي وفي حوار مع صحيفة “الشرق” القطرية أمس الأحد وفقًا لما أورده موقع “روسيا اليوم” اعتبر أن انفراج الوضع في ليبيا سيوفر فرصة مهمة جدًا للشراكة الاقتصادية الثلاثية التونسية القطرية الليبية، للاستثمار في السلم وإعادة البناء في دولة ليبيا.

ولفت الغنوشي إلى انعقاد الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة المشتركة التونسية القطرية في مارس المقبل، متوقعًا أن تركز أعمالها “على تجسيد الخط البحري بين البلدين، وإزالة كافة العوائق لشراكة حقيقية في مجال النقل الجوي تخدم تونس وقطر وإفريقيا، ودعم الشراكة في مجال اليد العاملة المختصة، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز بعد عتبة الـ170 مليون دولار”.

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